La historia de Manu Sánchez, futbolista del Elche que subió a Primera y que deja el equipo para ser policía

En El Transistor conocemos la historia de Manu Sánchez, futbolista que subió a Primera con el Elche y que ha dejado el equipo para ser agente de policía en Ávila: "Después de pasar las oposiciones y lo que me ha costado, tenía claro que esto era a lo que me quería dedicar y no lo cambio por nada".

Por ello, Manu Sánchez lo tenía muy claro. "Si me hubiera llamado el Real Madrid, eso sería otra cosa. Pero no estamos hablando de esos niveles futbolísticos. Respeto mucho la profesión del fútbol, pero cuando has estado tantos años estudiando y apostando por lo que quieres, lo económico pasa a un segundo plano".