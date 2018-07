Kepa: "No guardo rencor a Zidane, tenía que elegir y tomé una decisión"

entrevista en el transistor

El portero de la Selección española, Kepa Arrizabalaga, cuenta en El Transistor cómo vivió el momento de su 'no' fichaje por el Real Madrid. Además, sobre las palabras de Zidane dice que "no me importan las palabras de otros entrenadores que no sean Ziganda o Julen". Durante la entrevista se sincera y reconoce que "lo ha pasado mal" pero se muestra esperanzado en poder ir al Mundial.