Jota Peleteiro, sobre la fundación Pequeño Deseo: "El afortunado soy yo de poder trabajar con ellos"

Jota Peleteiro habla con Aitor Gómez en El transistor sobre la iniciativa que está llevando a cabo junto a la fundación Pequeño Deseo, en la que luchan para cumplir los sueños de niños con enfermedades raras. Además, comenta cómo están siendo sus navidades en España después de muchos años fuera.

Por otro lado, comenta que es un poco complicado que pueda renovar en el Alavés, pero dice que "este año quería disfrutar" y por eso elegí fichar por el Alavés. "Me han propuesto seguir en el Alavés, pero me gusta ser muy claro. Estoy muy contento y disfrutando pero han llegado varias propuestas que a mi me gustan. Ahora mismo, siendo sinceros, es un poco complicado que pueda renovar aquí. Pero la decisión no está tomada", comenta.