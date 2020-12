Juan Ignacio Martínez: "No he hecho nada, he dado confianza a los jugadores y hemos dado un paso"

Comenta que "he estado por esos mundos", que le ha llevado a pasar por China, Kuwait, entre otros países.

Después de su primer partido, asegura que "soy muy optimista con este Zaragoza y los jugadores me a exgir que les ayude desde el primer momento".

Deja claro que "no he venido a vender humo a los jugadores, ahora hay que cambiar muchas cosas pero hay que hacer todo lo posible por salir adelante". Comenta que "les he transmitido a los jugadores que son buenos jugadores y que vamos a sacar lo mejor de ellos". Por eso, dice que "trataremos de sacar todas las fuerzas posibles".

Por lo menos, se alegra "de haber dado un paso más porque ahora viene algo que va a ser muy largo".