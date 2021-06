José Manuel Rodríguez Uribes: "El miércoles se vacunará a los jugadores de la selección si Sanidad lo aprueba"

Le tocan tiempos difíciles al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Uribes asegura que él mismo pidió por carta a la Sanidad que se vacunará a los futbolistas de la Selección antes de la Eurocopa. "Si contamos la cronología de los hechos, la decisión de vacunar a los deportistas olímpicos y paralímpicos la tomamos el 6 de mayo. Luis Rubiales (presidente de la Real Federación Española de Fútbol) me dijo que habría que hacer lo mismo con los futbolistas de la Selección y le dije que tenía razón", explica el ministro.

En el próxmo Consejo Interterritorial de Salud se decidirá si se vacuna a los jugadores de La Roja, anuncia Uribes. "El miércoles se vacunará a los futbolistas de la Selección, si Sanidad no tiene ningún inconveniente", explica en El Transistor.

¿La gente volverá a los estadios en agosto?

"Esta pandemia nos ha enseñado la filosofía del Cholo, del partido al partido. Tenemos que ilusionarnos con el proceso de vacunación, pero me parece que LaLiga en agosto, mucho tendría que torcerse, empezará con público", asegura Rodríguez Uribes.

¿Fue demasiado duro el Gobierno con las restricciones para asistir al fútbol y al baloncesto? "La alternativa de la televisión estaba ahí y la progresividad era un criterio, no íbamos a abrir todo a la vez". "Acuñamos la idea de cultura y deporte seguro, y España será un referente porque a diferencia de otros países que decidieron cerrar nosotros lo hemos mantenido", considera.

Un año y medio de ministro ha encanecido el pelo a Uribes, dibuja De La Morena. "Los años que estuve en la universidad por la noche tenía problemas de tos y voz, y eso se ha mitigado. Debe ser de las pocas cosas buenas que tiene estar en la primera línea de la política", explica el ministro. "A mi hijo le gusta el deporte: es más futbolero pero también le gusta el esquí", dice. ¿Se pierde mucha intimidad como ministro? "Se pierde mucho tiempo familiar, pero mi familia comprende la situación, que es un momento en la vida, y me apoyan... estoy muy agradecido a mi mujer y a mi hijo por su apoyo".

¿Por qué no acudió a la final de la Eurocopa el ministro? Asegura que tenía un compromiso con el ministro italiano de Cultura en Roma. "Entiendo que les doliera que no estuviera, pero el apoyo lo tenían. Si pudiera volver atrás en el tiempo le pediría permiso a mi homólogo italiano para cancelar nuestro compromiso", responde Uribes.

Súper Liga

"El mismo día hablamos con los organizadores de la Súper Liga y con la UEFA. Florentino tenía la preocupación de que el modelo actual no tiene mucho futuro y que hay que reactivar la emoción por el fútbol", cuenta el ministro de Cultura y Deporte. "Había un riesgo de devaluación de la liga de fútbol española... además hay un problema formal, una decisión de esa naturaleza no podía apoyarla el Gobierno", asegura. "Aleksander Ceferin estaba muy enfadado", relata Uribes, que no obstante, cree que las sanciones no tienen "sentido" y que en todo caso, la competición no tenía en cuenta que a veces la magia del fútbol radica en que el equipo pequeño pueda derrotar al grande.

La Súper Copa de España en Arabia Saudí

¿Miramos a otro lado cuando celebramos la Súper Copa de España hasta Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos? Hasta 2029 se celebrará allí esta competición. "Hay que ser sensibles ante esto, yo me pronuncié, pero hay una dimensión económica... yo creo que hay que reflexionar en otros parámetros, aunque sea como luchar contra molinos de viento. No es una decisión del Gobierno pero no es un planteamiento que comparta", explica.

Uribes asegura que no conversado sobre esta decisión con la Real Federación Española de Fútbol porque Rubiales no le ha preguntado sobre su opinión al respecto. Considera que hay que mantener un "equilibrio entre lo público y lo privado". Explica que la nueva ley de deporte dejará su privacidad a las federaciones pero les hará "rendir cuentas".

Compatibilizar deporte y cultura

"El deporte es el gran ejemplo de la civilización", parafrasea Uribes a los escritores Paul Auster y J. M. Coetzee, para considerar que no son departamentos estancos, sino complementarios. Asegura que hasta que llegaron las ayudas a la Cultura fue el sector más guerrero con su ministerio: "Recuerdo palabras no muy gratas de mi amigo hoy Juan Echanove". "Este año ha sido muy duro para todos, mi obligación es ser empático", argumenta el ministro.

Como uno de los pilares de su mandato, está la nueva ley del deporte, que explica el ministro, pretende "ser un estatuto para el deportista".

¿El Gobierno ha llegado a un acuerdo para que las selecciones vascas y catalanas participen en competiciones oficiales? Uribes asegura que el objetivo es que el deporte vasco se internacionalice, y apunta a fomentar la riqueza y avanzar en la visibilidad de las culturas y del deporte propio de cada región.