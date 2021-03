Jorge Molina: "Está siendo una temporada histórica para el Granada"

El delantero del Granada, Jorge Molina, ha sido el autor del primer tanto de su equipo en la victoria ante el Molde en la ida de octavos de final de la Europa League. La lástima es, dice el futbolista, que no pueda estar disfrutando la afición en directo de la temporada que está haciendo el equipo: "Es una pena que los aficionados no puedan disfrutar de estas noches en el estadio; la gente es la salsa del fútbol. Falta el partido de vuelta y seguro que no será fácil"

El Granada es uno de los equipos más afectados por el coronavirus y el que más partidos lleva ya que empezó con la previa de la Europa League, algo que valora Molina: "Está siendo una temporada histórica para el Granada, de 10 porque además estamos teniendo contratiempos pero este equipo siempre compite y da la cara"

"Me encuentro mejor cuando tengo más minutos. Con más partidos encuentro mi mejor forma. Ahora he aprovechado la ausencia de Luis Suárez", asegura Jorge Molina que además nos cuenta un poco de su alimentación para poder rendir.