Jordi Alba: "Si conocieseis a Messi, sabríais que ni pincha ni corta en las decisiones del Barça"

Jordi Alba, que asume la capitanía de la selección tras la salida de Sergio Busquets, pasa por los micrófonos de El Transistor para hablar con José Ramón de la Morena. "Es mi amigo, hemos hablado y se encuentra bien. Ojalá que pueda venir lo antes posible", dice. "Los entrenamientos no van a influir en la Eurocopa. No está siendo la mejor situación, pero seguro que pronto estamos lo mejor posible", asegura. "Estamos comiendo solos, entrenando como podemos con las normas del míster...", explica Jordi Alba la situación rara de tener que entrenar con restricciones de coronavirus.

Mañana vacunan a la selección

"No soy mucho de leer ni de escuchar, pero si nos van a vacunar con Pfizer bienvenida sea... al final si nos la ponen perfectos y si no a seguir como hasta ahora. No tenemos mucho que decir", considera el capitán de la selección española. "Los jugadores no tenemos ni voz ni voto", zanja Alba la polémica. Cada jornada les hacen un PCR y esperan, "no haya ningún positivo más".

"Nunca se sabe con este virus, creo que hay darle la máxima normalidad posible al asunto, cuidarnos... y si te toca te toca. Pero están cumpliendo todos los requisitos para que no se dé, estamos haciendo un buen trabajo", explica a José Ramón de la Morena el lateral.

El estado del FC Barcelona

Alba se rectifica y asegura que sí lee y escucha: "Leo y escucho y me intereso por las noticias de la sociedad pero hay que aislarse un poco y estar tranquilo, enciendes la televisión y te dicen una cosa y luego otra...". "Si fuera por lo que dice la prensa llevaría fuera del Barça nueve años, pero yo me veo fuerte", asegura. "Por mí cumpliría mi contrato", añade.

El lateral explica que su buena compenetración con Leo Messi "siempre ha estado ahí": "La manera de entendernos ha sido fundamental para el Barcelona". ¿Esperaba la renovación de Koeman? "El míster ha hecho un buen trabajo, luego bueno... hemos ganado un título aunque podíamos haber ganado dos. El día de Granada lo podíamos haber aprovechado para ser líderes y nos fastidio muchísimo, aún así, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo".

"Leo ni pincha ni corta"

¿Les preguntaron a los veteranos del banquillo, a Messi y a él, si Koeman debía seguir liderándolos? "Leo ni pincha ni corta en nada", asevera el futbolista, que considera "Laporta tiene la suficiente personalidad para poder tomar esas decisiones".

"¿Ahora qué vas a dejar la radio a qué te vas a dedicar?", le pregunta Alba a De La Morena. "Ser dueño de mi tiempo, no llegar a mi casa todos los días a las tres se la mañana, hacer algo una vez a la semana que me guste... mejorar mi mus y mi handicap de golf. Y luego, por encima de todo, a educar a mi hijo que tiene 3 meses; los otros ya se me han escapado un poco", contesta el periodista. Alba no ha dudado en felicitar por su carrera al director de El Transistor: "Quiero darte la enhorabuena por toda tu carrera".