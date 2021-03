Freixa sobre la detención de Bartomeu: "Se ha ido a hacer daño al Barcelona"

El candidato a la presidencia del Barcelona Toni Freixa analiza en El Transistor su candidatura y comenta todo el lío de las detenciones en la jornada de hoy. "El Barça siempre está en el ojo del huracán..." afirma Freixa. Interrumpe de la Morena, y el Atlético, y el Betis y Sevilla, el de Osasuna, Rayo, el Racing de Santander, hasta once equipos... incluso el presidente de la RFEF.. Y replica Freixa, "el Real Madrid no ¿eh?"

A Freixa le ha sorprendido la forma en la que se han producido las detenciones: "Los Mossos han montado hoy esta performance, cuando las diligencias debían ser secretas. No tengo conocimiento de qué se les acusa, no conozco los hechos, eso lo debe dirimir la justicia" "Pero se les ha detenido por medio de una orden judicial que no contemplaba una orden de detención y en un caso que debería ser secreto de sumario".

El Barça y el fuego amigo

Freixa que deja caer que hay alguien que ha buscado beneficio con todo lo que ha aparecido hoy y le sorprende que justo salga a unos días de que se celebren las elecciones: "El Barcelona recibe mucho fuego amigo. Hoy al club se le ha querido hacer daño, si yo supiera quién, lo diría. Es sorprendente que esto se produzca en la semana de las elecciones. Los hechos revelan que el Barcelona es el club más perseguido por la justicia". Reconoce que le parece muy triste que un expresidente del Barcelona esté durmiendo en un calabozo.

Sobre las campañas en redes cree que históricamente es algo que sucede: "Lo de Barçagate es lamentable y nunca se debería haber producido pero en redes sociales ha habido muchas campañas como las de #ValverdeOut o #BartomeuOut. Igual esas también hay que investigarlas"

Las elecciones y su candidatura

Comenta sus impresiones tras el primer debate, cree que fue el ganador aunque señala que tuvo menos tiempo que los otros candidatos. Tras el debate confiesa que se saludaron con toda cordialidad pero tampoco intercambiaron impresiones.

"Somos la única candidatura que presenta un director de fútbol, Lluis Carreras, que comparado con los de las otras candidaturas es muy superior". Le pregunta De la Morena, ¿Mejor que Xavi? y Freixa lo tiene claro: "Yo no he visto que Xavi vaya en ninguna candidatura. Enseñó un documento que iba a estar en Catar hasta 2022"

Sobre la economía ha anunciado que "Hemos llegado a un acuerdo con un grupo inversor que pondría 250 millones de euros para contar con el 49% del Barça Corporate y el club mantendría la mayoría"

"Si soy presidente, llegarán dos jugadores diferenciales en ataque y uno en defensa. No es un farol, yo cuando digo las cosas son verdad", no quiere revelar los nombres porque cree que encarecería la operación y devaluaría a los que están en la plantilla.