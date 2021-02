Borja Iglesias: "Luis Suárez está lejos aún, pero todo es acercarse"

LEER MÁS Borja Iglesias vuelve a rescatar al Betis y da la victoria ante Osasuna

Borja Iglesias, delantero del Betis, ha marcado su segundo gol en Liga para dar el triunfo a los verdiblancos ante el Osasuna en el Benito Villamarín. Es la continuación de la buena racha que inició con sus dos dianas a la Real Sociedad en octavos de final de la Copa del Rey.

El ariete eufórico quiere seguir con su buen momento para dar más alegrías a sus seguidores: "Que dure mucho esta racha para ayudar al equipo". Con esta buena racha bromea con José Ramón de la Morena con alcanzar al pichichi: "Luis Suárez está lejos aún pero bueno, todo es acercarse..."

No encontraba portería

Pese a que estaba en un buen momento no terminaba de ver portería: "Me venía encontrando bien, los dos goles ante la Real Sociedad me han venido fenomenal, las cosas se empiezan a ver de otra manera". Y ha podido lograr un doblete con una clara ocasión en el último minuto "He visto al portero y he dicho a ver si se la puedo levantar, y ha salido... la verdad es que la he pegado muy mal, la he dado casi con el talón"

Y entre semana turno de la Copa del Rey, ¿se habrá ganado un hueco en el once de Pellegrini? "Ojalá pueda ser titular en Copa, es una competición que nos gusta el formato y nos hace mucha ilusión". afirma.