Bordalás, ante el proyecto de renovar Valencia: "Es un reto y un desafío tremendo"

"El objetivo es volver a ilusionar a nuestra afición, recuperar señas de identidad", asegura José Bordalás sobre su nueva empresa, entrenar al Valencia. "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa", apunta. Admite que no pilla al Valencia en su mejor momento, pero precisamente, eso convierte "en un reto y desafío tremendo" para él como profesional.

Bordalás asegura que no le preocupa que no le den un proyecto deportivo interesante y asegura que tiene la palabra del presidente Anil Murthy de que "no se va a malvender a ningún jugador". "No conozco a Peter Lim pero el presidente me transmite toda la confianza del club", asegura Bordalás sobre el propietario del Valencia.

Bordalás también ha lanzado un dardo contra su antiguo club: "En el Getafe, el club en el que estaba antes, no se destacaban las cosas que se hacían bien, solo los datos que consideraban negativos... En el Valencia estoy seguro que sí se destacarán".