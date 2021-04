Ángel Torres: "El fútbol sin público es lo más aburrido que he visto en mi vida"

El partido del domingo ante el Real Madrid era una fecha que tenía marcada el presidente del Getafe, Ángel Torres, para la vuelta del público al estadio: "Pensé que íbamos a tener público ante el Real Madrid pero se ha complicado mucho. Dicen que la situación política es la que es y con elecciones en medio, el Gobierno dirá que o todos o ninguno. Tengo claro que lo primero es la salud pero creo que sería bueno que hubiera público las cuatro o últimas cinco jornadas, estamos viendo partidos con 5.000 espectadores en segunda B" y recuerda que el Getafe fue el equipo que se negó ir a Italia la pasada temporada por lo que no son dudosos. El fútbol sin público "es lo más aburrido que he visto en mi vida".

No está siendo el año del Getafe. Ángel Torres cree que la pandemia se ha cebado con su equipo: "Estoy convencido que no nos hemos adaptado a la pandemia. De una plantilla de 22 hemos tenido 13 casos, más lesionados de larga duración. Lo estamos notando. Es verdad que no es normal un ciclo de cuatro años de un entrenador en un mismo club y más con la exigencia de Pepe. Además no nos hemos adaptado a jugar sin público".

Un duro calendario

Ahora el Getafe tiene que afrontar un calendario muy exigente con rivales como Real Madrid, Barcelona, Villarreal y duelos directos con Huesca o Eibar, algo que al presidente no le quita el sueño pero sí reconoce que "hay que sumar seis o siete puntos. Lo de este domingo nos ha hecho mucho daño como ya nos pasó ante el Valladolid. Nos jugamos tanto como el Madrid y confío en puntuar algo estos dos partidos". Firma el empate ante el Real Madrid ya que todo lo que sea sumar es importante.

"A veces nos cuesta reconocer las cosas y retirarnos a tiempo pero sigo pensando que el entrenador más completo que he tenido es Bordalás. Creo que los ciclos de los entrenadores óptimos son de tres años", reflexiona Torres sobre su técnico.