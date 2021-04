Roberto Soldado: "El reto de hoy era muy difícil pero estamos contentos"

Después de la eliminación del Granada en cuartos de final de Europa League ante el Manchester United, el delantero nazarí Roberto Soldado se pasa por los micrófonos de el Transistor, donde reconoce que el reto de hoy era "muy difícil" pero que está "muy orgulloso" del nivel que ha dado el equipo.

"Si miramos la primera eliminatoria cuando empezamos esta andadura en Europa League en Albania donde el césped no era césped y hasta donde hemos llegado. Tenemos que estar muy contentos", añade.

Destaca que este recorrido se lo han ganado a base de mucho esfuerzo y ahora toca seguir con este camino y centrarse en LaLiga. “Esto continúa, quedan ocho partidos y hay que sumar los máximo puntos posibles”, cuenta.

¿Es una ilusión diferente andar por Europa con un equipo pequeño que con uno grande?

“Es grande por lo que hemos conseguido y por la gente que representamos este club. Empezamos sin ninguna presión con mucho respeto a la competición y a los rivales. Los aficionados tienen que están muy orgullosos de que hayamos llegado hasta aquí”.

Además, nos cuenta que volvió a recuperar la ilusión cuando fichó por el Granada. "Cuando estaba en Turquía en mi última temporada estaba muy jodido y pensaba que mi carrera le quedaba poco y he venido a un sitio donde me he encontrado a grandes personas y donde con ellos me voy a donde sea".

Y también juventud. "Cuando uno va contento en el día a día a trabajar puedes rendir a un buen nivel. Ese respeto y ambición a nuestra profesión el querer mejorar, es lo que tiene este Granada. Cuando llegué debutaba casi toda la plantilla en Primera y años después hemos jugado unos cuartos de Europa League".

Sobre la clasificación de su exequipo, el Villarreal a semifinales. "Tienen un gran equipo para solventarlo. Ojalá puedan ganar ese título tan deseado porque me alegraría mucho por todos ellos".