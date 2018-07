El debate de los jueves: ¿Venderías a la BBC al completo a final de temporada?

EL TRANSISTOR

Zinedine Zidane dijo en su momento que la BBC era inamovible en su once ideal del Real Madrid. Sin embargo, el técnico francés no ha utilizado a Cristiano, Benzema y Bale juntos en los últimos encuentros. Benzema no pasa por su mejor momento y Bale no acaba de instalarse en el once inicial tras su vuelta de las lesiones. Esta noche debatimos si la delantera del Real Madrid deberá poner punto y final este verano. Roberto Gómez y David Alonso creen que el Real Madrid debería de deshacerse de los tres jugadores, mientras que Edu Pidal y Fernando Burgos piensan que deberían continuar. Los oyentes opinan que deberían dejar paso a los más jóvenes.