ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

En El Transistor, en nuestro tiempo de Aventura, conocemos de cerca a Álvaro Rojas, el español más joven en estar en todos los países del mundo. Destaca Yemen como "el país que no recomiendo visitar, junto con otros tres o cuatro" y sobre Corea del Norte dice que "no tienen nada, no tiene derechos, es una carencia absoluta de libertades; no te puedes mover por allí por tu cuenta".