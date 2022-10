Tertulia: ¿Qué le está pasando al Barcelona?

Edu Pidal, Edu García, MisterChip, Alfredo Martínez, Cayetano Ros, David Bernabéu, Alberto Pereiro y Enrique Ortego debaten en la tertulia de 'Radioestadio' sobre El Clásico, en el que el Real Madrid le ha dado un repaso al FC Barcelona marcándole tres goles en el Bernabéu.

Analizan la situación en la que se encuentra el Barcelona. Según Alfredo, "la semana es negrísima para el Barça, el equipo se ha desnortado" y Bernabéu considera que "Rapinha y Dembélé han fracasado en los grandes partidos".

Por su parte, MisterChip cree que "el Barça ahora mismo no es élite europea" y Cayetano Ros dice que al Barcelona "le ha pasado lo que al Sevilla, si no tienes buenos centrales te hundes; esto es un castillo de naipes" y sostiene que "no ha tenido carácter hasta que no ha salido Gavi".

Además, Edu Pidal alega que "Busquets es el termómetro del Barça y ahora no está bien".

Asimismo, Bernabéu asegura: "No me gusta lo que ha hecho Laporta y no creo que el Barça haya perdido por el árbitro, pero creo que hay contacto suficiente de Carvajal a Lewandowski para que esa jugada se revise".

Por otro lado, también comentan el buen partido que han hecho los jugadores del Real Madrid. También hablan de la gala del Balón de Oro que se celebra este lunes 17 de octubre.