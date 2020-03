Paco Jémez: "La sensación de tener a mi hija a dos metros y no poder abrazarla es desgarradora"

El entrenador del Rayo, Paco Jémez , explica en Radioestadio cómo está viviendo el aislamiento por el estado de alarma decretado por el coronavirus y asegura que uno de los peores momentos es tener a su hija tan cerca y no poder abrazarla .

Paco Jémez asegura en Radioestadio que es "desgarradora" la sensación de estar a dos metros de su hija y no poder darle un abrazo: "Tener que dejarle las cosas de la compra a dos metros para que las recoja y no poder abrazarla fue desgarrador. Tener a alguien a quien quieres tan cerca y no poder hacer nada".

También confía en que esto que estamos viviendo nos sirva para darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante, aunque cree que más adelante se nos olvidará: "Somos tan burros tan zoquetes y tan imbéciles que pasará esto y se nos olvidará. Y volveremos a dar importancia a cosas que no la tienen".

Además, bromea sobre cómo está viviendo él esta época de confinamiento diciendo que nunca había estado tanto tiempo sentado en una semana: "Se me ha quedado el culo cuadrado".

