Nacho: "Ganar la Champions este año ha sido mucho más bonito"

"Ha sido una pasada, noche inolvidable y que sean muchas más. Este año ha sido mucho más bonito", ha dicho Nacho tras la final de la Champions League.

El central ha dicho que las 14 copas "lo dicen todo": "Cualquier club sabe que cuando se enfrenta al Madrid es todo un muro que derribar. Lo hemos demostrado toda la temporada".

Por último, ha hablado de su futuro como jugador del Madrid: "No he jugado la final, pero este año ha sido espectacular a nivel personal. Estoy muy feliz porque este título también es gracias a mí, todo lo que sea ganar está bien. Me gusta vivir el presente y ojalá pueda retirarme aquí".