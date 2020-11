Koundé: "Estoy muy feliz en Sevilla, me siento bien jugando aquí"

"Fue un partido muy difícil contra un equipo como el Celta de Vigo que juega muy bien", aseguró en Radioestadio en la entrevista realizada por Antonio Esteva.

Koundé es joven. Tiene 23 años y está siendo uno de los referentes en defensa. Su buen nivel no está pasando inadvertido para el resto de equipos europeos. No obstante, reconoce que "me siento muy bien en este equipo" y señala que "en la primera parte jugaron bien ellos y en la segunda parte, apretamos mejor... sabemos en el fondo que tenemos que mejorar en muchos aspectos".

Sobre el partido de esta semana en el Krasnodar, señala que "el partido que viene es muy importante para pasar a la siguiente ronda"