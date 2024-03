Jorge Casado, del Rayo Majadahonda, comenta el caso de racismo en Sestao: "O se da una hostia encima de la mesa o esto no se va a acabar nunca"

El partido de primera RFEF entre el Sestao River y el Rayo Majadahonda celebrado hoy en el polideportivo Las Llanas ha sido suspendido tras la decisión del conjunto madrileño de no continuar con el encuentro. El capitán del Rayo Majadahonda, Jorge Casado, tomó esta decisión después de escuchar los insultos racistas que un grupo de radicales habría proclamado contra el portero de su equipo, Cheikh Kane Sarr: este jugador había sido previamente expulsado, por agarrar de la camiseta a uno de los aficionados del Sestao.

Insultos racistas durante el partido

Casado ha explicado lo sucedido en Radioestadio, encontrándose su equipo todavía en Bilbao, esperando el transporte de vuelta a Madrid. Casado ha comentado que, durante todo el encuentro, un grupo de individuos había proferido insultos como "putos españoles" al conjunto majariego, y que estas provocaciones se convirtieron en ofensas racistas después de que el Majadahonda encajase un segundo gol en Las Llanas.

Casado explica que el grupo de ultras sentado tras la portería comenzó a imitar sonidos de mono y a gritar "negro de mierda" o "mono" a Kane Sarr,que terminó enganchando de la camiseta a uno de los provocadores. El árbitro entonces expulsó a Kane Sarr, y fue entonces cuando Casado tomó la decisión de abandonar el campo junto al resto de su equipo, a modo de protesta por el acto racista que tuvo que soportar su compañero.

"No vamos a permitir esto, y por eso nos vamos a casa", ha afirmado Casado, que respeta la decisión arbitral pero rechaza la situación vivida en el estadio. "La decisión creo que es la mejor que la he tomado", explica el capitán, que afirma haber sido apoyado tanto por sus compañeros como por el míster y la dirección del club. "Tanto la Federación como el juez de competición nos obligaba a terminar el partido", ha explicado Casado, si bien el conjunto ha optado por no terminar el partido.

Cheikh está "jodido"

El futbolista afirma que Cheikh "está muy jodido" por lo sucedido: "Es súper buena persona, es un tío que hace vestuario", añade Casado: "Ya está bien, con las tonterías y con lo que está pasando", ha afirmado Casado, refiriéndose a los casos de racismo que habitualmente se están sucediendo en el fútbol español. "No estoy generalizando con la afición del Sestao, ha sido una minoría que estaba detrás de la portería", ha añadido el jugador, que se muestra seguro de su decisión.

"O se da una hostia encima de la mesa o esto no se va a acabar nunca", ha concluido Casado en su entrevista para Radioestadio.