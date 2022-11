El espontáneo del Portugal-Uruguay: "Infantino vino de madrugada a comisaría y me ayudó a salir"

Segunda parte del Portugal - Uruguay. Las dos selecciones disputan el partido en el Estadio Lusail de Qatar cuando Mario Ferri, italiano de 35 años, irrumpe en el césped portando la bandera arcoíris, con la inscripción 'Paz' en la misma, y el mensaje de 'Respeto por las mujeres iraníes' en la parte trasera de su camiseta. El espontáneo fue reducido y detenido por las fuerzas policiales de Qatar, que le mantuvieron hasta altas horas de la madrugada en comisaría.

En Radioestadio hablamos con Mario, que cuenta cómo ha sido la experiencia tras su salto al césped: "Estoy libre. He pasado una noche difícil, no en prisión, pero sí en el puesto de policía de Qatar", ha dicho, a lo que ha añadido que el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acudió para ayudarle a salir: "Infantino vino a las cuatro de la madrugada y me ayudó a salir".

El mensaje de Infantino al espontáneo

"Nunca he pagado una multa", cuenta Mario, que también afirma que no es la primera vez que habla con Infantino: "Esta vez me ha dicho 'ahora tú, ¿por qué? Qatar es muy peligroso para ti'. Yo le he dicho que era muy importante para mí el mensaje que había mandado".

Por último, ha contado que ha saltado hasta en 12 ocasiones en otros partidos, como en el Mundial de Brasil, de Sudáfrica e incluso en un encuentro entre Real Madrid y Milan en 2010, cuando reivindicó la vida de una mujer asesinada por adulterio. "Me gusta saltar a los partidos, siempre por buenas intenciones con esos mensajes".