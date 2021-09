El enfado de Marcelino al ser cuestionado por su saludo con Bordalás: "Esa pregunta me ofende"

LEER MÁS Marcos André rescata un punto para el Valencia ante el Athletic

Marcelino volvía a Mestalla por primera vez como técnico visitante desde que dejara el banquillo local: "Ha sido extraño y difícil porque vivimos grandes momentos aquí, es la primera vez que vengo como visitante después de esa gran experiencia y ha sido muy emotivo para mí el recibimiento de la afición. Empieza el partido pero es raro"

No se le olvida el apoyo y cariño que le brindó la afición valencianista: "Yo no puedo estar más agradecido a la gente de Valencia. Vivimos momentos muy buenos, un título ante el Barça, un feeling muy grande con afición y con los jugadores"

Pero evidentemente no se ha podido marchar contento por lo que ha sucedido en el césped: "En lo deportivo me voy muy contrariado porque agonizaba el partido y nos han metido un buen gol. Cillessen nos ha privado de una victoria que teníamos en la mano".

El tenso momento por la pregunta de su saludo con Bordalás

El momento tenso de la entrevista ha llegado cuando Edu García le ha preguntado por su saludo con Jose Bordalás y ha mencionado si ha sido un saludo por compromiso: "Cuando doy la mano doy la mano con sinceridad y sino no la doy. Es que la pregunta me ofende porque es dudar de mi honestidad y sinceridad". Ante esa respuesta Edu García ha argumentado que las preguntas si están hechas con respeto no deben ofender y le ha repreguntado ¿Nunca has dado la mano a alguien por compromiso? Marcelino ha respondido de forma tajante: "No". A lo que el presentador le ha comentado: "Ah, yo sí". Y ha cerrado el técnico: "Es tu forma de ser, no la mía"