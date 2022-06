David Cobeño: "En verano puedo recibir hasta 100 llamadas al día de agentes ofreciendo jugadores"

David Cobeño lleva cinco años y cuatro días al frente de la dirección deportiva del Rayo Vallecano. El director deportivo dice que desde que está en el Rayo Vallecano siempre han intentado trabajar mano a mano entre el equipo técnico y la dirección deportiva para llevar a cabo los fichajes.

David asegura que en un verano normal puede recibir hasta 100 llamadas de agentes ofreciendo jugadores. Además, explica cómo compagina su vida profesional con la personal.

Sobre los fichajes, David asegura que Falcao va a jugar la próxima temporada "sí o sí" y que el jugador quiere quedarse aquí y "así va a ser". Además, afirma que Edi Cavani no va a fichar por el Rayo pero no se cierra las puertas a nada. "Con el paso de los días se dan circunstancias que quizás no te planteabas. No cerramos las puertas a una sorpresa en el final del mercado", indica.