Charo, la madre de César Azpilicueta: "Tenía ganas de que pasara las vacaciones con nosotros pero prefiero que vaya a la Eurocopa"

En Pamplona y en familia, los Azpilicueta ven esta noche la final de la Champions. “Los nervios salen a flor de piel”, admite Charo, que asegura que es importante para Azplicueta porque sería su primera copa como capitán. “Siempre se le ha dado bien hablar, las conversaciones, y los años dan experiencia”, alaba Charo a su hijo.

César Azpilicueta sigue siendo el referente para muchos. Charo era profesora de primaria en el colegio donde también se educó su hijo, y nos cuenta que tienen todavía enmarcada y colgada en sus aulas la camiseta con la que debutó. "En su colegio tienen una camiseta de César con la camiseta de su debut”, explica.

Charo asegura que lo de Azpilicueta de ahora con los videojuegos no es nuevo, sino que “ya le dejaba jugar a la PlayStation” cuando era niño. “El corazón me diría que pasara las vacaciones aquí, pero la cabeza me dice que su ilusión es la Eurocopa”, cuenta Charo sobre la participación de su hijo con la absoluta este verano.