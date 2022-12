Carlos Pérez-Marsá, piloto de Qatar Airways: "Aquí tenemos dos estaciones, verano e infierno"

Radioestadio nos acerca al día a día de los españoles que viven en Qatar. Si el sábado hablamos con Javier Andrade, ingeniero de la Costa Luminotecnia, este domingo nos acercamos a la vida de Carlos Pérez Marsá, piloto de Qatar Airways de 53 años que lleva 11 viviendo en Doha.

"Al principio me vine con mi mujer y mis hijas, pero ahora estoy solo con mi mujer porque mis hijas son mayores y las he mandado a España a estudiar en la universidad", afirma.

Reconoce que la ciudad ha cambiado mucho en los 11 años que lleva viviendo en ella, sobre todo a nivel de carreteras, hoteles y ocio. ¿Lo que más le gusta de Doha? "La forma que tienen de tratar a la inmigración. Yo he venido aquí con mi contrato de trabajo, nos pagan muy bien, tenemos Seguridad Social. Nos dan un poco de todo, pero el día que se acaba tu contrato, adiós muy buenas. Y eso me parece muy bien, ya podríamos aprenderlo en España".

Lo que menos le gusta es el calor: "Es horroroso. Aquí tenemos dos estaciones: verano e infierno. Ahora se está bien porque estamos a 24º, pero en verano hay días que alcanzamos los 50º con muchísima humedad".

¿Volverá a España? Asegura que cuando te jubilas, no te puedes quedar a vivir allí a menos que compres una vivienda en ciertos sitios permitidos a los extranjeros y que te dan derecho a tener un permiso de residencia: "Pero sí, me vuelvo en breve porque estoy como loco. Cada vez que veo más países, me doy cuenta de que como en España no se vive en ningún sitio".