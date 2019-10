Alsina, sobre el Premio Ondas: "El programa fue un homenaje y una carta de amor a los técnicos de exteriores de Onda Cero"

El presentador Carlos Alsina afirma en Radioestadio que el Premio Ondas que ha ganado Más de uno por el programa especial del Día de la Radio tiene un valor "muy especial" para él porque es un premio a un homenaje y una carta de amor, no sólo a un medio, sino a los técnicos de exteriores de Onda Cero, sin los cuales no hubiera sido posible la realización del programa.

Antonio Esteva y todo el equipo de Radioestadio han felicitado a Carlos Alsina por el Premio Ondas que ha conseguido con motivo del programa especial del Día de la Radio.

Alsina ha explicado que para él, el Ondas tiene un valor "muy especial" porque es un premio que les han dado por homenajear a un medio como la radio. Asimismo, ha dicho que el programa fue una "carta de amor" a los técnicos de exteriores de Onda Cero porque "podíamos tener contenidos estupendos, pero sin ellos no se nos hubiese escuchado".

También ha contado que a pesar de que el premio se lo han dado por el especial del Día de la Radio, hay que decir que el programa no se hizo el mismo Día de la Radio, sino dos jornadas antes, porque para ese día justo estaba programada la entrevista al presidente de la Generalitat, Quim Torra: "No íbamos a poder hacerlo bien".

Alsina también ha hablado de la entrevista que le hicieron el sábado en La Sexta Noche y ha contado una divertida anécdota entre Iñaki López, él y sus dos chaquetas.

El presentador ha agradecido la felicitación de Antonio Esteva por el Ondas y ha bromeado diciendo que uno de sus sueños es entrar en Radioestadio un domingo por la tarde porque para él es el mejor momento de la semana, "no me pierdo ni un partido y para mí es un estrés porque hasta que no llega el final de Radioestadio, no me relajo".

