Alejandro Valverde: "Ha sido el final de mi carrera soñado"

Alejandro Valverde ha dicho adiós al ciclismo profesional este sábado 8 de octubre de 2022. A sus 42 años, el murciano deja un palmarés de 21 temporadas disputadas, 133 victorias, 112 segundos puestos y 103 terceros puestos.

En Radioestadio, con Edu García, confiesa sentirse muy "contento" porque ha sido el final de su carrera "soñado": "Estando en lo más alto, disfrutando con un equipo de diez. ¡Qué más vamos a pedir!".

Ha reconocido que quería retirarse estando al más alto nivel y que así lo ha demostrado: "Tenía piernas para estar con los mejores y así ha sido. He estado con los mejores de la élite, del momento y me voy contento y no porque no tenga nivel, sino porque ya he cumplido una era".

La despedida de Edu García

El presentador de Radioestadio ha homenajeado al ciclista justo al terminar la etapa del Giro: "El pelotón le echará de menos porque a personalidad, concienciación y trabajador no le puede ganar mucha gente. Así que le decimos 'hasta pronto' al amigo Valverde en un día muy importante para él, para el pelotón español y para el deporte".