Edu García estalla contra Mbappé: "Me parece un golfante y un maniqueo"

"La historia del mayor ridículo colectivo por la expectación creada", así ha definido el director de Radioestadio, Edu García, el culebrón del Real Madrid y PSG en torno al fichaje y renovación de Kylian Mbappé, después de que el diario L'Equipe haya publicado que el francés finalmente ha decidido quedarse en el club de París.

Según explica Fernando Burgos, el acuerdo estaba "firmado y apalabrado" desde hacía 10 meses cuando el jugador reconoció abiertamente haber pedido irse en el mes de julio porque desde el momento en que no quiso renovar, le dijo al PSG que quería marcharse. Hace 13 días, el francés aterrizó en Madrid para pasar 36 horas "que fueron un esperpento" y entre ese día y este miércoles pasado, algo se debió torcer ya que "el jueves daba la sensación de que no iba a enderezarse". "Hoy L'Equipe y algún otro medio francés ya dan por bueno que Mbappé acepta la renovación con el PSG y desdeña todo este esfuerzo de dos años por llevarle al Santiago Bernábeu", según Edu García.

Mbappè y su entorno no han cogido el teléfono al Real Madrid

Cuenta Fernando Burgos que el teléfono del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, echa humo desde hace 48 horas y que ya desde el jueves, en el club blanco se temen lo peor, que se ha confirmado a través de medios parisinos, pero no aún de manera oficial. "Esta es la historia de un no fichaje de un chaval de 23 años que toda la madurez que ha demostrado la ha perdido en apenas 48 horas, no sé si por codicia o soberbia".

Además, añade que tanto el jugador francés como su entorno se ha negado a coger el teléfono al Real Madrid, que llamaba pidiendo una explicación.

¿Qué acuerdo habrían cerrado PSG y Mbappè?

Manu Terradillos explica cómo se ha contado la noticia en Francia y las principales reacciones a la misma. Cuenta que la madre de Mbappé dijo que nunca se había aceptado ningún acuerdo, lo que contradice "lo que publicaba un medio egipcio que decía que se había llegado a un acuerdo con ambos".

Los medios franceses, bajo el titular de 'Se queda' -en clara referencia a Neymar-, informan que las reuniones se han mantenido hasta esta misma tarde y que ha sido Mbappé el que se lo ha anunciado al Estado Mayor del PSG, aunque todavía faltaría la firma.

Las claves del acuerdo

Contrato por tres temporadas (vestiría la camiseta del PSG para el Mundial de Qatar y para los Juegos Olímpicos de París 2024).

Proyecto deportivo en el PSG.

Pochettino y Leonardo (entrenador y director deportivo) deberían irse.

Convertirse en capitán del equipo.

Encargado de tirar los penaltis.

Promesa de que su posición no variase en función de Messi y Neymar.

Edu García: "Es el triunfo de la codicia con mayúsculas"

Para Edu García, Mbappé es un "golfante y un maniqueo" y considera "un insulto" su comportamiento después del "esfuerzo histórico" que ha hecho el Real Madrid para captarlo: "Es un acto de traición sublime".

Además, añade: "Yo entiendo que los antimadridistas tengan un cierto nivel de sonrisas, pero esto, visto desde fuera, es el triunfo de la codicia con mayúsculas, del 'dinero lo puede todo', de la sed desmedida, de un chaval -bien o mal aconsejado por la madre o la abogada de la madre- que ha tomado una decisión crematística de cabo a rabo y que, seguramente, quiere que se le ponga el PSG a su modo, su uso, disfrute y como él quiere. Es de una pleitesía que roza el medievo. Me falta el derecho de pernada".

La opinión de Javier Tebas

Por último, Rafa Fernández comenta la reacción del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ha publicado un tuit valorando lo sucedido: "Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga".

Además, el periodista de Onda Cero avanza que dentro de LaLiga se está estudiando todo esto porque "no se descarta que una vez se haga oficial, se estudie poner una denuncia ante la UEFA y los organismos pertinentes por todo lo que está ocurriendo en el PSG, sobre todo, en torno a esta renovación".