Tertulia: "Simeone es el primer descontento porque sabe que tiene la mejor plantilla en sus 10 años"

Previa de jornada decisiva de la Champions para el Atlético de Madrid que tiene que ganar en Oporto y esperar que le favorezca el resultado entre Milan y Liverpool.

"Creo que el Atleti lo tiene peor que el Barça; le doy un 60% de opciones", opina Susana Guasch. Látigo Serrano señala que el que le tiene que hacer el favor, el Liverpool, y más concretamente su entrenador, Klopp, no le haría mucha gracia que pasara el Atlético: "Yo creo que el Atleti está fuera; Klopp se la tiene jurada a Simeone. Le doy un 30%". Y en ese mismo sentido apunta Gerard López: "Veo al Atleti ganando en Oporto...pero no me fío del Liverpool".

Hablamos de la figura de Simeone ¿Cuál es su posición ahora mismo en el banquillo del Atlético de Madrid? Hablamos del desgaste tras 10 años en como entrenador rojiblanco. El club mantendrá a Simeone hasta que el argentino quiera estar en el Atlético. Pero la afición, ¿Hay cada vez más dudas de su labor pese al agradecimiento de todo lo que ha hecho? Lo debatimos en la tertulia. "Él es el primer descontento, estoy seguro que él sabe que tiene la mejor plantilla de los últimos diez años", señala Gerard López. Considera Susana Guasch que caer en Champions puede hacer mucho daño a su figura.

Por otro lado, el Real Madrid se juega la primera plaza de grupo ante el Inter de Milán. Le vale un empate para ser primero y enfrentar un mejor sorteo de octavos ¿Habrá rotaciones de cara al encuentro? Sin Benzemá, Jovic apunta a ser titular tras su buen partido. Analizamos los posibles rivales en caso de ser primero y de ser segundo lo que demuestra la importancia del partido.

El miércoles será turno del Barcelona que jugará a puerta cerrada en el Allianz Arena ante el Bayern con la necesidad de igualar lo que haga el Benfica en casa ante el Dynamo de Kiev. Por cierto, el colegiado de los portugueses será Aytekin.