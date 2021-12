Simeone: "Confío plenamente en mi equipo"

Situación límite: “Las palabras no sirven de nada, solo sirven los hechos, Confío plenamente en mi equipo. Entrenos con ellos, conozco su carácter y confío en ellos. No me exalté con los halagos y tampoco lo hago ahora con las críticas. Se lo que quiere conseguir y buscaremos el camino para lograrlo”.

Bajas en defensa: “Giménez no va a estar. Aunque no tenemos a tres de los cuatro centrales, sé que tengo un grupo de hombres que nos van a llevar a donde queremos para poder ganar el partido”.

Partido ante el Oporto: “Tenemos que encontrar lo que nos haga sentirnos bien en el campo. Es un rival que compite. Es un gran equipo, con un trabajo estructurado. Es un equipo muy bueno que genera mucho juego. Es el favorito porque tiene más puntos que nosotros y que el Milán”.