Tertulia: "El objetivo del Atlético tiene que ser estar al menos en semifinales, no en octavos"

El Atlético de Madrid ha resistido y ha terminado imponiéndose ante el Oporto y ha certificado su pase a octavos. "Hoy el Atlético se ha sobrepuesto a la dificultad. Ha llegado con muchas bajas, en el minuto 13 se ha quedado sin su nueve y ha resistido", apunta Antonio Sanz. "El Atlético de Madrid ha hecho una fase paupérrima pero hoy hay que quedarse con que estás en octavos. Lo que pasa es que muchas veces sacamos la conclusión de 'ves cómo el Atleti si que puede jugar y competir así'", reflexiona Edu García.

"Es la primera vez que un equipo inglés hace pleno en la fase de grupos de la Champions", apunta Misterchip señalando que ha sido "el único equipo de verdad" en el grupo y los otros tres han sido "comparsas". La prueba es que el Atlético ha pasado con más goles en contra que a favor, "así no se puede pretender estar entre los más grandes de Europa". Apunta Antonio Sanz que el Atlético tiene presupuestado estar en octavos por lo que hoy a nivel económico era muy importante estar en los octavos de final para salvarlos.

"Griezmann se ha encontrado con el gol no es que lo hayan ido a buscar. Ha sido un gol definitivo. El Atlético de Madrid ha manejado los tiempos a partir de ahí, como uno espera del Atleti. Hubiera sido muy decepcionante que cayera", opina Santi Segurola que añade que "el Atlético tiene que aspirar a ganar la Copa de Europa".

Y hablamos de la situación de Joao Felix. Hoy han salido antes que él Correa y Cunha que además han hecho una gran labor. "Está claro que a Simeone no le gusta Joao Felix y a Joao Felix no le gusta Simeone", resume Segurola.

El Real Madrid se ha impuesto al Inter 2-0 y pasa como primero de grupo. Los blancos se miden el domingo al Atlético de Madrid. "El objetivo del Real Madrid debe ser ganar la Champions. Pero no creo que hoy haya defendido bien. Han aparecido varias acciones salvadoras de los defensas, eso no es defender bien", señala Segurola. Algo así ha señalado Ancelotti apuntando que no son "tan intensos en defensa como otros equipos en Europa". Y hablamos de los máximos favoritos a ganar la competición. Destacan tres equipos, el Bayern, el Chelsea y el Liverpool. Luego City y PSG que pueden ganar a cualquiera.