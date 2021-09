Tertulia: "Laporta habla mucho y no dice nada. Koeman al menos va de cara"

La situación del Barcelona es muy delicada y especialmente la de su entrenador. "Demuestra impotencia que Piqué termine como delantero, que Araújo sea el mejor. Laporta no está dando tiempo a Koeman, se está dando tiempo a sí mismo para buscar un sustituto y que se empiecen a recuperar jugadores importantes. Hasta Ancelotti les ha echado un capote", opina Susana Guasch.

La sensación en Barcelona es que todo es cuestión de tiempo y Koeman está sentenciado pese a que haya ganado algo de tiempo. Hay que buscar el sustituto y en el momento en el que haya convencimiento y acuerdo con uno, se producirá el cambio. El mensaje de Laporta es de pedir a la afición que continúe animando en momentos complicados. "La batalla de declaraciones no ha hecho ningún bien, nos pegamos tiros en los pies. Un mensaje como este sobra y me sirve cosas más sinceras", cree Gerard López.

Y sigue el debate con el estilo. Hay jugadores para respetar el estilo del Barcelona opinan en la tertulia. Lo de con lo que hay no se puede hacer otra cosa, no vale. "A Koeman le hace daño la rueda de prensa posterior. Dices que has jugado bien, te excusas en las pérdidas de tiempo, no hay autocrítica", para Gerard. No lo ve así Susana, "le veo que va de cara y no engaña a nadie. No como Laporta que habla mucho pero no dice absolutamente nada".

"Si lo que te ha llevado al éxito es el toque, jugar abajo, no tiene mucho sentido jugar a todo lo contrario. El que viene aquí sabe a lo que se juega", asegura Alfredo Martínez.

Y qué entrenadores están mejor colocados para sustituir a Koeman. Asegura Alfredo Martínez que Robert Martínez es el que más le gusta a Laporta. "Creen que es un hombre ideal porque modernizaría el estilo del Barcelona pero no es fácil dejar una selección como Bélgica para coger a este Barcelona"