La tertulia del domingo 7/11/2021

Arrancamos esta tertulia del domingo con el partido del pasado sábado entre el Celta de Vigo y el Barcelona, que terminó 3-3. Para García, "el Barça jugó muy bien durante la primera parte, siendo versátil. Pero no se puede depender tanto de un jugador, aunque sea central, como Anfu Sati, porque si se te va, no se te puede caer todo. No puede ser que por la ausencia de uno se dejen tres goles de renta".

Y otro de los partidos de este fin de semana ha sido el del Valencia y el Atlético del Madrid, que también ha acabado en empate después de una primera parte en la que los de Simeone habían adelantado mucho. Ortego apunta que "Simeone se echa la culpa de cara a la galería; él sabe que sus jugadores han fallado hoy".

La Selección Española está en un punto de crisis por la gran cantidad de jugadores que iban en la lista que han acabado sancionados. Alexis explica que no hay que tener miedo porque "Luis Enrique saca lo mejor de todos. Cuando son llamados por él, se metarfosean".

Sin embargo, para Segurola, son "dos partidos complicadísimos" porque raramente la trayectoria de la selección saca grandes diferencias. "Contra Suecia suele perder y contra Grecia empatar", añade.