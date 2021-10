Tertulia: ¿Hubo fuera de juego en el gol de Mbappé?

LEER MÁS Francia vence a España en la Nations League tras un polémico gol de Mbappé

España se queda a las puertas de ser la ganadora de la UEFA Nations League después de caer contra Francia (1-2). Un polémico gol de Kylian Mbappé les dio la victoria, ya que se encontraba en una posición muy al límite del fuera de juego. Mediante el pase de Theo en el minuto 80, regateó a Unai Simón y firmó con la zurda el gol del 1-2 que entregó el trofeo a Francia. El VAR controló la jugada, pero no detectó posición antirreglamentaria.

¿Hubo o no hubo fuera de juego? Los tertulianos no se ponen de acuerdo, ya que no terminan de verlo claro. Para algunos, los árbitros ya pidan con el comodín del VAR, porque saben que en caso de duda será este quien determine que es lo que realmente ha sucedido. Por ello, creen que aunque hubiera habido fuera de juego, no lo habría pitado, debido a que sabe que tiene el VAR arriba para controlar.

Sin embargo, Ros es mucho más negativo y recalca que esto "atenta contra el fútbol" y lo califica de escándalo porque esta norma, de por sí, ya es ambigua y se puede interpretar como se quiera. "Atenta contra la esencia del fútbol y es un claro fuera de juego", añade.