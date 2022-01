Tertulia: ¿Deben unirse Betis y Sevilla con algún gesto para rebajar la tensión tras el derbi?

LEER MÁS Feliciano López responde si Djokovic podrá jugar o no en Madrid

Se han entregado los premios The Best en el que Alexia Putellas ha vuelta a triunfar completando un año de ensueño. Debatimos sobre la gala y los premios. En general no se entiende muy bien el criterio por ejemplo para elaborar el mejor once en el que faltaban jugadores y jugadoras que estaban en la terna de finalistas. El único presente en la gala ha sido Cristiano con un premio: "A Cristiano le han dado un premio de consolación para decirle ya estás más fuera que dentro", asegura Alfredo Martínez.

Además, hemos conocido que la Selección volverá a jugar en Barcelona en el estadio de Cornellá: "Es el fin de una cobardía. Cornellá se va a llenar y no podía ser que una ciudad diez como Barcelona no viera más a una selección como España. Aunque sabe a poco que sea con un España Albania", señala Susana Guasch.

Hablamos de los ecos tras todo lo que pasó en el derbi copero. La mayor preocupación es que este incidente haya roto una situación tranquila en los últimos años en los derbis. Guardado ha publicado un mensaje aceptando disculpas de un seguidor que le había insultado.

Y en cuanto al Real Madrid, ¿Qué pasa con la situación de Hazard? Tras sus brotes verdes ha vuelto a desaparecer. No ha disputado un solo minuto en la Supercopa ¿Merece más minutos o Ancelotti está siendo justo con él?