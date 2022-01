Feliciano López responde si Djokovic podrá jugar o no en Madrid

Feliciano López cuenta su llegada a Australia que también estuvo marcada por el coronavirus: "Al llegar aquí me dijeron que tenía que pasar un test. Yo lo pasé hace dos semanas pero estaba asustado pero di negativo. Pude jugar el partido y contento de haber podido competir y casi darle la vuelta al partido. Estar aquí ha merecido la pena"

El tema del que todo el mundo habla, como es lógico es el de Djokovic: "Aquí todo el mundo está hablando de lo mismo. Todo ha girado en torno a la decisión del ministro. Sí me lo esperaba. Ha habido muchas cosas muy mal hechas, Djokovic tiene que hacer una reflexión importante. Es el único dentro del top 100 que no se ha vacunado, es ir en contra del mundo. Es respetable que no lo haga pero ir en contra de todo te puede traer muchos problemas".

"Cuando él publica que está viniendo a Australia se genera un revuelo mundial y los políticos estaban esperando", reflexiona.

Su presencia en Madrid

En el día de hoy se ha generado polémica por la presencia o no de Djokovic en el torneo de Madrid. Feliciano López, es el director del torneo. Entiende las palabras de Almeida y asegura que estará o no en el torneo en función de lo que decida el país: "Lo que ha dicho el alcalde es lo normal. Son los países los que determinan las normas. Lo que dice es la realidad. Si en España no se puede entrar sin vacunar en mayo pues Djokovic no podrá jugar, pero no somos nosotros los que se lo impedimos".

En estos momentos, Djokovic sí podría llegar a España con una pcr negativa pese a no tener la vacuna. En ese caso, si el torneo fuera en estas mismas condiciones, sí lo jugaría: "No es solo con Djokovic. A cualquier persona que cumpla los requisitos de entrar al país ¿Cómo le vamos a prohibir jugar?".

"No se puede convertir a Djokovic en la diana de los que están a favor de la vacuna. En la mayoría de países va a ser necesario entrar con certificado de vacunación y él e va a dar cuenta que si no se vacuna no va a poder jugar muchos torneos".