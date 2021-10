Tertulia: "Caiga bien, mal o regular, tenemos el mejor seleccionador"

LEER MÁS España se toma la revancha ante Italia y se mete en la final de la Nations League

El director de Radioestadio, Edu García, hace una reflexión tras el gran partido de España sobre la figura de Luis Enrique: "Aunque nos caiga bien, mal o regular, tenemos el mejor seleccionador. Optimiza recursos y saca lo mejor de cada futbolista. A nivel anímico los mima como nadie. Este partido debería elevarnos la cautela y condescendencia con el seleccionador. No está mal que a partir de ahora digamos, si lo hace Luis Enrique, por algo así. Y aunque lo dijo de forma errónea, está claro que sabe más que el resto"

"No hay mejor seleccionador posible para España que Luis Enrique. Si me dan carta blanca para elegir cualquier entrenador no le cambio por nadie. Ni Guardiola ni nadie. Ahora, si no se va a poder decir cuando hace algo que no te gusta...", apunta en la misma línea Misterchip, aunque recuerda que se puede recordar cuando se equivoca.

Enrique Ortego señala con dos ejemplos la labor del seleccionador: "El ejemplo de la mano de Luis Enrique es como ha estructurado el equipo para el juego de Marcos Alonso. Le ha puesto a Koke cubriéndole en las subidas para que atacar como en el Chelsea". Y el segundo: "Cuando se lesiona Ferrán lo normal era meter a Sergi Roberto con el cero dos. Y opta por Yeremy Pino que no había debutado. Esto demuestra lo que es Luis Enrique"

Para Cayetano Ros la clave es cómo los jugadores creen en lo que les dice Luis Enrique, absolutamente todo lo que les plantea: "Los jugadores creen ciegamente en él y en su manera de jugar. Presionan en campo contrario como locos. Cuando ha visto a Gavi como presiona y trabaja ha dicho, a jugar"

La lista fue muy criticada por algunos tertulianos. Fernando Burgos opina que se puede decir que no te gusta una lista y es compatible con alegrarse si luego gana el equipo: "Tengo toda la libertad para decir que la lista me parecía un truño. La crítica no impide que yo no quiera que gane la Selección. Hoy hacía años que no disfrutaba tanto con la Selección y lo digo. Y desde el minuto 10 he dicho que Gavi se estaba saliendo, que no es lo normal, pues es anormalísimo"

Santi Segurola: "Me parece una gran demostración. Gavi y Yeremy Pino han demostrado que merecen estar en la Selección. Creo que Italia es muy buen equipo pero España ha hecho un tremendo partido con algún defecto. Ha cometido un error al final que le ha complicado la vida. Me ha impresionado Oyarzabal. Ferrán tiene una asociación con el gol que no tiene el resto". Y destaca que la Selección está progresando desde que llegó y se parece a lo que uno espera de una selección y un estilo como el de España.

La rueda de prensa de Luis Enrique

"Los que conocemos a Gavi ya sabemos de qué pie cojea. Es un perfil de interior típico de nuestro sistema. Personalidad, condiciones, no será el futuro de la selección, también es el presente. Hoy ha marcado al que me han dicho que era su ídolo, Verratti", ha apuntado sobre el partido de Gavi.

Un partido completo de todos para el seleccionador: "Tenemos nueves. Llegamos al gol de manera asociativa. Ferran y Oyarzabal han estado espectaculares. Marcos Alonso, los más habituales... es fácil decirlo pero estamos cumpliendo que llegamos arriba como equipo."

Y en cuanto a la lesión de Ferrán, aunque por las palabras del jugador parece que podría estar, Luis Enrique asegura que no va a arriesgar: "No correremos ningún riesgo con Ferrán, pueden estar tranquilos en los clubes"