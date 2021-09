Tertulia: "La caída empezó en Roma y el Barcelona cada vez está más lejos de la élite"

LEER MÁS El Barcelona revive sus pesadillas ante el Bayern

"Es una bofetada de realidad. Es verdad que hay muchas bajas pero la realidad es que el Barcelona cada vez está más lejos de la élite. Koeman es entrenador porque no había dinero para sustituirle", opina Alfredo Martínez sobre la dura derrota azulgrana.

EL resumen de Enrique Ortego es el once con el que ha terminado el partido, pese a que los jóvenes hayan dejado buena imagen: "Son chavales que no habían jugado en champions, que no han jugado en su posición... No se puede culpar a Koeman por el planteamiento porque es lo que tenía. El Bayern te termina sometiendo porque es muy superior a este equipo".

La historia y el fútbol han hecho que al Barcelona ahora le toque vivir lo que tantos y tantos años vivían sus rivales: "La impotencia con la que juega el Barça es la misma a la que se enfrentaban sus rivales en otros tiempos. No creo que Koeman tenga ninguna culpa de lo que está pasando", opina Cayetano Ros.

Debatimos en qué punto se encuentra el Barcelona. Para Misterchip, los azulgrana están en un momento de reconstrucción como el que vivió después de la era Cruyff hasta la primea llegada de Laporta con Ronaldinho.

Y surge otra pregunta ¿Tendrá problemas el Barcelona para meterse en puestos de Champions en LaLiga? Víctor Lozano lo ve de forma negativa. "Es lo mismo que el año pasado pero no tienes a Messi ni a Griezmann", y en ese sentido Alfredo Martínez apunta que hay equipos como el Valencia que serán más competitivos y pelearán esa plaza junto a Villarreal o Real Sociedad. Enrique Ortego cree en cambio que no tendrá problemas para meterse entre los cuatro primeros.

"Sí hay un problema de entrenador. El Barcelona sale acobardado y como un equipo pequeño, eso no es digno del Barcelona. Tiene que tener una imagen muy diferente, no ha tirado ni entre los tres palos", cree Segurola. Que identifica un doble problema, de estado de ánimo y de percepción. Porque en su opinión, el Bayern de Munich ha tenido hasta piedad. No cree que haya tanta diferencia entre los dos equipos para que el Barcelona haya hecho el ridículo de hoy.

Piqué da la cara tras la derrota

"Es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Ha sido un partido competido hasta el primer gol y el 0-2 nos ha hecho daño. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, está claro, pero Ousmane (Dembélé) y Ansu Fati nos pueden dar más", añadió Piqué en declaraciones a Movistar+.

De todas maneras, admitió la evidencia: "Hay que ser franco: no estamos entre los favoritos. Pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Las cosas pueden cambiar mucho. No me quiero excusar. Somos el Barça".

Piqué quiso ver la parte positiva del partido en el hecho de que hayan jugado "muchos chavales de 18 años" y que el público se haya "portado de 10, ayudando al equipo desde el primer al último minuto".