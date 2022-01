Tertulia: ¿Es una buena opción la de Adama para el Barcelona?

El acuerdo para que Adama juegue cedido en el Barça está hecho. "Todo se explica en clave Jorge Mendes", señala Alfredo Martínez. A Xavi no le desagrada la opción porque entiende la filosofía del club y el jugador para su salida al Tottenham ante la opción de ir al Barça. "Se fue del Barça por falta de oportunidades. Deportivamente me encaja. Es un chico con potencial en esta plantilla", opina Gerard López.

Cuenta Alfredo Martínez que esto también añade presión a la situación de Dembelé ya que el club sigue sin contemplar que no salga en este mercado, algo que no entiende Feliciano López: "Es un jugador muy necesario, aprovéchalo hasta junio. Puede dar mucho. Futbolísticamente es muy aprovechable". En la misma línea apunta Látigo Serrano que no se cree que si no sale se quede en la grada. Preguntamos a Gerard por su trío de ataque. Asegura que Dembelé tiene que estar pero sin él se decanta, ahora que no está Ansu por Ferrán, Memphis y Adama.

Otra operación en la mesa es la de Morata. Ahora mismo es muy improbable que acabe en el Barcelona porque el Atlético no está por la labor. La opción es que la Juventus lo compre en propiedad y lo traspase al Barcelona, algo que parece imposible.

Escuchamos palabras de Sergio Ramos en una entrevista en Francia. El central ha dejado claro que su intención es la de convencer a Luis Enrique para volver a la Selección. "Ramos sabe que si no se convierte en indiscutible y tiene nivel de los mejores del mundo, no va a volver", señala Susana Guasch. Alfredo Martínez plantea que independientemente de lo que rinda en el PSG está la sensación de que ya es pasado en la Selección si la dirige Luis Enrique.