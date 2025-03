Juanfran Torres: "Creo que es el momento de romper la racha del Real Madrid en Champions"

Este miércoles el Metropoliano será el escenario de un derbi madrileño que vale el pase a unos cuartos de final de la Champions League. Atlético de Madrid y Real Madrid buscan su pase a la siguiente ronda tras el 2-1 del Santiago Bernabéu, un partido con poco fútbol pero con grandes goles.

El ex jugador del Atlético, Juanfran Torres, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de un partido muy especial en la capital: "Me encantaría estar en el partido y físicamente me veo para jugar un encuentro. Creo que podemos ganar en el Metropolitano".

Juanfran ha estado casi 10 temporadas en el Atlético, el club de su vida, y ha convivido en el vestuario con el Cholo Simeone en la previa de partidos importantes: "El míster es de hablar poco en estos partidos porque sabe que la motivación está al límite, es más de jerarquía en los propios jugadores, que hablen entre ellos y sientan el ambiente".

Es la sexta vez en las últimas 12 temporadas que Atlético y Real Madrid se miden en Europa, con un saldo a favor del Real Madrid que ha salido victorioso en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos: "Sabemos lo que es el Madrid en Champions, es su competición pero las rachas están para cambiarla, algún día tiene que terminar. Yo estoy con esa mentalidad desde que salimos vivos del Bernabéu".

"Creo que es algo que pesa para los dos porque el Madrid tiene la obligación de pasar sí o sí y eso te puede pesar a la hora del partido. Creo que es el momento de romper la racha del Real Madrid en Champions", asegura. "Al Madrid hay que tenerle siempre mucho respeto porque en cualquier momento te la puede liar", añade.

El Atlético llega de perder contra el Getafe en un partido en el que dejó una no muy buena imagen y 3 puntos fundamentales para la lucha por la liga: "Estás tan cerca de un partido tan importante que es difícil concentrar toda tu energía y tu mentalidad en ese partido. No veo que eso sea un problema para el equipo, llega en un momento de la temporada que está fuerte y con una plantilla espectacular".