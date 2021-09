Tertulia: "El Barcelona no puede jugar como el Stoke City"

Tras el empate ante el Granada debatimos en la tertulia sobre el estilo de Ronald Koeman y este Barcelona. "Un estilo muy malo, es uno de los peores Barça que he visto en décadas. Puede tener jugadores mejores o peores pero no puede ser el Stoke City, ser un equipo primitivo y tirar un legado. En la delantera estaba Coutinho, estaba Busquets, Sergi Roberto. El problema es que los discursos se agotan. Hay una desafección enorme y no hay una rendija de luz", asegura Santi Segurola.

El analista considera que basar toda la segunda parte en centros, sacar a Piqué para jugar de delantero, es algo achacable a Koeman y es él el que tiene que asumir las consecuencias. "Puede ser que el Barcelona no esté para ganar la Liga pero sí para hacer algo infinitamente mejor. Araújo va a terminar convertido en leyenda, una especie de Sergio Ramos del club".

Apunta Alfredo Martínez, que ya empiezan a circular las informaciones que apuntan a una destitución de Koeman en los próximos días. "No ha hecho nada para evitarlo", asegura Segurola que cree que es uno de los momentos más críticos de la historia del club.

Hablamos de quién cogería ahora mismo el banquillo del Barcelona. En la tertulia apuntan que Xavi si aceptaría con una serie de condiciones. Pero no parece fácil porque es un momento complicado para que alguien asuma los galones de dirigir a este Barcelona.