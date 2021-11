Tertulia: "Ansu, Dembelé y Memphis es una delantera de élite"

Una de las buenas noticias del Barcelona ha sido la vuelta de Dembelé. Para Enrique Ortego, puede ser el punto de inflexión en la temporada: "El futuro del Barça pasa por el estado de Dembélé; es ese tipo de jugador que te cambia un partido"

En esa línea apunta Alfredo Martínez: "Es que el Barça ha terminado con una delantera ya de élite: Ansu Fati, Dembélé y Depay". Otros nombres del partido. "Nico me ha parecido más que Gavi en los últimos partidos. Nico se está comiendo a Gavi. Posiblemente no haya que compararles pero me está llenando más. Cuando llegue Pedri, sobrará uno de los dos en el once", reflexiona Ortego.

"El Barça estaba atenazado por la necesidad de ganar", opina Alfredo Martínez que cree que la victoria es justa. En la misma línea apunta Ortego, "el Barcelona ha ganado el partido bien. Y la buena noticia que ha vuelto a aparecer el Ter Stegen salvador".

Señalan en la tertulia que Sergi está cumpliendo en ese papel de interinidad que se le ha encomendado y poco más se le puede pedir. Pero el plan del Barcelona sigue siendo el de firmar a Xavi esta temporada y dos años más.