José Ramón de la Morena recuerda a 'Manolete': "Una de las mejores personas que he conocido"

José Ramón de la Morena ha conversado con Raúl Granado en 'Radioestadio noche' para recordar la figura de Manuel Esteban Fernández, 'Manolete', icono del periodismo deportivo que ha fallecido este jueves.

"Ha sido un mazazo, de estas cosas te hacen ver que todo se acaba. Para Manolo me parece que ha sido demasiado pronto, tampoco se preocupó mucho de cuidarse demasiado. Se casó tarde, cuando Pilar quiso empezar a cuidarle, él ya se había maltratado mucho", cuenta De la Morena, que añade que 'Manolete' era "un alma solitaria".

También le define como "un periodista de la vieja usanza, de cigarro en la mano las 24 horas al día", pero especialmente como una buena persona: "Sobre todo, era una de las mejores personas que he conocido en mi vida, de estas personas que no han hecho nunca mal a nadie".

'Manolete' ha fallecido a los 68 años

Manuel Esteban Fernández 'Manolete', el que fue periodista deportivo, ha fallecido este jueves a los 68 años mientras luchaba contra el Parkinson. El también comentarista, se retiró de su puesto laboral en 2021 por culpa del agravio de su enfermedad.

Nació en Madrid y es reconocido por su importante aportación al periodismo deportivo en España, un gran comunicador que comenzó su carrera periodística en la agencia EFE. Pasó por los grandes medios deportivos del país como el Marca, donde estuvo ocho años, o el AS, donde se consolidó como redactor jefe del Atlético de Madrid, el club de sus amores.

También formó parte de la plantilla de la Cadena SER siendo una de las principales figuras en El Larguero o Carrusel Deportivo, y es que en sus casi cuarenta años de profesión dejó huella en multitud de medios de comunicación como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota y Sport.

Será recordado, entre otras cosas, por ser pionero en el mercado de fichajes. En su época era el encargado de destapar los rumores de posibles traspasos o situaciones de mercado de jugadores y entrenadores.

Su adiós en septiembre de 2021 se debió a que la enfermedad no le permitía realizar el trabajo como le gustaría, "por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar", explicó en su despedida. "Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo, he aprendido muchísimo" relató, "no me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón" terminó diciendo.

A su homenaje de despedida, además de multitud de compañeros de profesión, llegó Enrique Cerezo, que le hizo entrega de un escudo del Atlético de Madrid.