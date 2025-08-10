Pepelu, tras la victoria del Valencia: "Teníamos ganas de volver a encontrarnos con nuestra afición"

El Valencia cerró este sábado en Mestalla con un sólido triunfo ante el Torino una pretemporada en cuyo tramo final ha mejorado las sensaciones, ha sumado nuevos fichajes y cerrado renovaciones como la de Javi Guerra, autor de un doblete ante el equipo italiano, para afrontar con cierto optimismo su debut liguero del sábado ante la Real Sociedad.
Tras la victoria, Pepelu, jugador del Valencia CF, atiende a los micrófonos de Onda Cero para dar detalles de esta primera victoria a una semana de que empiece la nueva temporada de La Liga.