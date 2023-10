Stoichkov: "Messi es un mito y merece este Balón de Oro"

El búlgaro Hristo Stoichkov pasa por Radioestadio noche y se pronuncia por la irrupción de jóvenes jugadores en el Barcelona: "A los jóvenes del Barça hay que dejarles seguir su carrera, no compararles con Xavi o Iniesta....no les hace bien".

En clave de clásico puede ser que el Barcelona tenga bajas, pero no le preocupa lo que alinee el Real Madrid: "Quiero que en el campo estén Lewandowski, De Jong, Raphinha... que mas da quién esté enfrente si tú eres mejor".

"Los chavales de hoy da gusto porque pierden un balón y lo siguen intentando. Si tuviese unos años menos me apuntaba a jugar el Clásico", añade.

Y se moja con el Balón de Oro que él levantó: "Yo no gané el Balón de Oro, gané parte de ese balón porque si no me dan pases, sin Koeman defendiendo, sin Vitor Bahía, no habría hecho nada. Messi antes de su lesión ha ganado ocho partidos seguidos, no sabéis el impacto que ha tenido en la MLS. Es un mito y se merece este Balón de Oro".