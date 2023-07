Sergio Gómez, sobre Gabri Veiga y Riquelme: "Si me preguntan les diría que se vinieran al City"

Sergio Gómez marcó un gol decisivo ante Suiza para estar en la semifinal del europeo sub21. Antes había fallado una clara ocasión y el míster le animó: "Es un refuerzo positivo del míster y Santi siempre está reforzando esas cosas. Me ayudó para que la segunda fuera para adentro. Si ves las imágenes de la celebración va con rabia porque esa ocasión era clara y no podía fallarla pero pude marcar en la segunda".

Después del triplete, podría ganar este título con lo que serían unas vacaciones históricas, eso sí, no muy largas: "No voy a tener muchas porque me incorporo rápido pero si se puede conseguir este título será un año inolvidable".

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, venían de una derrota dura y sabíamos que iban a venir con todo. En la prórroga estuvimos mejor que ellos y pudimos llevarnos el partido", comenta sobre el encuentro ante Suiza. Compañero en la Selección es Rodrigo Riquelme al que relacionan con el City: "Le diría que se venga".