Sara Sálamo: "Denunciar las cosas tiene consecuencias, y te los hacen saber"

No hay muchos actores que se atrevan a ponerse detrás de las cámaras: sin embargo, la actriz Sara Sálamo ha decidido afrontar el reto y, después de estudiar dirección y guion 3 años, se ha lanzado a dirigir "La Manzana", un cortometraje simbólico basado en la imagen de una madre pelando una manzana sin que se le rompa la cáscara. Se trata de una imagen que fascina y emociona Sálamo, y que ha resultado ser más universal de lo que pensaba.

Un corto universal y simbólico

"Es muy abstracto y muy simbólico", explica Sálamo, que afirma que le preocupaba que no se entendiese la idea del cortometraje, y que su idea no se materializase correctamente en las imágenes. Sin embargo, Sálamo está satisfecha con este corto que busca "intentar encontrar la belleza en la cotidianeidad, en el día a día".

Los desafíos de la actuación

Pasar de actuar a dirigir, según Granado, es como pasar de jugar a entrenar un equipo: Sara Sálamo afirma que es una tarea muy diferente la dirigir, que consiste en "gestionar egos, gestionar personas y hacer equipos". "Yo me he dado cuenta de que no somos tan importantes los actores", ha confesado Sálamo, que afirma que al ser actor eres la cara visible de la obra y te exponen mucho más ante el público.

"Dirigiendo te das cuenta que es un trabajo 100% de equipo", afirma Sálamo, que considera que todos los departamentos implicados en una película son igual de importantes.

Los riesgos de ser una figura pública comprometida

Sálamo también ha reflexionado sobre su posición como figura pública, y ha cuestionado el hecho de que a los actores y actrices los periodistas les hagan preguntas no relacionadas con su trabajo, que tengan que ver con política o asuntos personales. Sálamo además, es una actriz muy comprometida con varias causas sociales, y pronunciarse sobre algunos asuntos le ha causado ciertos problemas.

"A mí no me cuesta porque es algo innato, no es un personaje", confiesa la directora, que añade: "No me considero muy rebelde, simplemente digo lo que pienso". Con todo, Sálamo admite que pronunciarse sobre ciertos temas "tiene consecuencias, y te las hacen saber", y también afirma que "el hecho de que tengas una opinión personal no le va a gustar a todo el mundo".

En su conversación con Sálamo, Rául Granado ha preguntado a la actriz cual es su sueño para el futuro: "Sueño con hacerme viejita contado historias", ha concluido Sara Sálamo, que quiere permanece mucho más tiempo tanto delante como detrás de las cámaras.