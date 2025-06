Santi Denia deja la Selección sub 21: "La Federación ha sido mi vida"

Santi Denia ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida laboral y afrontar un nuevo reto después de 15 años entrenando en las diferentes categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Hasta el momento al frente de la Selección sub 21 con la que ha cosechado grandes logros como el inolvidable Oro olímpico de París.

Este jueves el entrenador albaceteño se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo acerca de su nueva andadura: "Voy a empezar un proyecto muy apasionante, un reto más en mi vida. Da mucho vértigo este cambio, esta semana ha sido increíble porque llevo 15 años sentándome en la misma silla, delante de la misma pantalla... La Federación ha sido mi vida".

La Selección sub 21 de Santi Denia cayó eliminada del Europeo que se está disputando en la actualidad frente a Inglaterra, un hecho que ha podido condicionar la decisión del seleccionador: "No fui al Europeo con la decisión tomada. Empecé en 2010 con la Sub 16, seguramente han sido los 15 años más bonitos de mi vida, en lo personal y en lo deportivo ha sido increíble. Normalmente son ciclos de 3-4 años y tomas nuevos retos pero en mi caso ha sido así".

"Si este Europeo hubiese sido distinto no hubiera cambiado nada, seguiríamos de hecho todavía disputando el campeonato", añade. Santi ha recordado alguno de los grandes momentos vividos en estos 15 años y ha elegido a su generación favorita: "La generación del 2000 con Miranda, Abel Ruíz, Guillamón... Desde que empezaron en sub 16 cada competición que disputaban llegaban a la final y eso es algo muy difícil. Éramos como una familia y son con los que más me puedo identificar".

Santi Denia estaba a tan solo un paso de poder repetir el guion de Luis de la Fuente, el salto de la sub 21 a la absoluta: "Yo sé que Luis va a estar muchos años y que nos va a hacer campeones del mundo otra vez porque es el que mejor conoce el ámbito de selección. Es el mejor, no hay mejor seleccionador".

Ahora su futuro pasa por el Al-Shahaniah de Catar: "Es un club muy bonito, no muy antiguo y quiero crecer con ellos. Me han dado mucha confianza". Un país en el que ya son muchos los entrenadores españoles que entrenan allí como Julen Lopetegui o Vicente Moreno: "El valor del entrenador español y la formación del entrenador español es la mejor del mundo. Espero estar al nivel de los que están allí porque lo están haciendo muy bien".