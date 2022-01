Rafa Nadal sobre el caso Djokovic: "No es un tema deportivo, es un tema de salud mundial"

LEER MÁS Djokovic compra el 80% de una empresa que investiga tratamientos contra el coronavirus

Rafa Nadal sigue su firme avance en el primer 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (6-2, 6-3, 6-4). El número cinco del mundo continúa dando pasos adelante en busca de su mejor tenis, al que todavía le falta más precisión con sus golpes desde el fondo. El de Manacor acumuló 26 errores no forzados, casi la mitad (12) con su mejor arma, el 'drive', un aspecto a mejorar para lo que se le viene en su tercer partido con el poderoso e incómodo ruso Karen Kachanov, su primer gran examen.

Lastrado por sus molestias

Saludamos a Rafa Nadal y le decimos que merece la pena trasnochar para ver sus partidos a lo que entre risas responde que "hay días que es mejor que no". L está costando jugar con continuidad desde el confinamiento porque tiene una lesión crónica con la que tiene que convivir: "He estado con muchos problemas en el pie desde después del confinamiento. Eso no me ha permitido tener continuidad y son muchos meses de incertidumbre y sufrimiento. Uno tiene dolor y no puede casi entrenar, todo se complica. Pero también teniendo en mente la gran suerte que tengo".

Su objetivo es "que el pie me deje competir sin limitación. Muchos años he jugado con poca limitación y cada año he ido desgastando más", confiesa un Rafa Nadal que eso sí, dice que "hablar de dureza por esto me parece hasta ridículo después de lo que ha pasado en el mundo los dos últimos años con mucha gente que ha perdido familiares".

El caso Djokovic

Y se refiere al famoso asunto de Djokovic: "Tengo máximo respeto por las opiniones de todos. La opinión de Djokovic comparada con la mía están en posiciones muy lejanas. Hay números que dicen que ha muerto mucha gente. Según parece, lo de la vacuna ha sido muy rápido y entiendo que haya personas que tengan dudas. Eso no lo sabemos al cien por cien. Lo que sí sabemos al cien por cien es el efecto del virus y que si no hubiera llegado la vacunación la cifra de muertos sería mucho mayor. Intento seguir a la gente preparada en cada materia". Y sobre la presencia del serbio en Madrid señala que "no es un debate deportivo. Yo deseo que esté en los máximos torneos posible porque me gusta ver a los mejores. Es un tema de salud mundial. Lo que tenemos que hacer es seguir las normas".

"Que llegue el 21 está más que difícil", confiesa sobre sus títulos de Grand Slam. Hay un rumor que indica que puede estar en la inauguración del Nuevo Bernabéu con un partido suyo, algo de lo que en este momento, asegura no tener ni idea.