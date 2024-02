Las posibilidades reales de ver un Topuria vs McGregor en el Santiago Bernabéu

La resaca de la victoria de Topuria ante Volkanovski sigue dando de sí hasta dos días después del combate. Ha sido, sin lugar a dudas, el evento deportivo de lo que llevamos de año y en Radioestadio Noche hemos hablado con dos personas que estuvieron presentes en el Honda Center de Anaheim (California).

El periodista Irati Prat cuenta que vio a Topuria "muy relajado" tanto antes como después del combate y destaca del luchador "una determinación y una fortaleza mental absolutamente increíble".

Otro de los que estuvo presente en California fue Alberto Contador. El exciclista español mantiene una buena relación con Topuria y no se quiso perder la gran cita. Se deshace en elogios hacia el luchador afirmando que "no sé si he visto en mi vida un profesional del deporte como Ilia Topuria (...) No tiene punto débil, es muy bueno en todas las disciplinas".

El hispano-georgiano ya ha dejado claro que quiere traer la UFC a España y que quiere que su próximo combate sea en el Santiago Bernabéu y ante Conor McGregor, pero ¿qué hay posibilidades reales de que este combate se pueda producir?