Pepe Castro: "La Superliga es una auténtica barbaridad"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, pasa por Radioestadio Noche en la previa del debut de su equipo en la Champions en la presente temporada ante el RB Salzburgo. "Seguro que vamos a tener opciones de subir un escalón y eso es lo que pretendemos. Nuestro objetivo tiene que ser consolidarnos. El Atlético de Madrid es un buen espejo dónde mirarse", asegura el presidente. Y habla del objetivo, "siempre es el máximo. Somos tan humildes como ambiciosos. Siempre queremos dar un paso más"

Sobre el aplazamiento de su partido de Liga ante el Alavés considera que LaLiga hizo lo correcto pese al enfado de otros equipos: "Nos faltaban cuatro jugadores muy importantes y La Liga tiene que mirar por los clubes. Ha sido un despropósito todo, esta vez han mirado por el Sevilla y esperamos que no pase más"

Debatíamos en el programa sobre lo que puede aportar De Jong al Barcelona, Pepe Castro le conoce bien: "Luuk de Jong es un magnífico jugador, ha hecho muchos e importantes goles con nosotros. En la final de Europa League fue decisivo. Ha sido un mercado raro y la última noche se activaron muchas cosas". Y quiere aclarar una información, el Sevilla no va a pagar nada de la ficha de su jugador: "Su ficha la paga íntegramente el Barcelona lo de que le pagamos la ficha es falso. Lo he escuchado y leído y está bien aclararlo. Pagan la ficha y una cláusula por la cesión"

Y explica por qué no vendieron a Koundé al Chelsea: "Daban una cantidad muy importante pero no la cantidad que nosotros queríamos. En cuanto al Real Madrid no tengo constancia de que se interesaran en Koundé"

Se pronuncia sobre la celebración de Vinicius en su gol ante el Celta: "Lo de Vinicius es un error de un jugador joven que ante la euforia de un gol ocurre. Igual que aquel error que cometieron nuestros jugadores. En nuestro club tenemos enfermos, pero enfermos de hacer las cosas bien. Son cosas que ocurren y hay que entender a los jugadores"

Y se muestra muy crítico con la Superliga: "Madrid y Barcelona van a su aire. Piensan que es bueno y es una auténtica barbaridad. Si se pierde la meritocracia en el fútbol lo perdemos todo. Que jueguen siempre los mismos es una barbaridad que va en contra del deporte. La Superliga es una barbaridad"